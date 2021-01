La Lazio ricorda la prima esultanza di Immobile sotto la Nord. E i tifosi...

Sembra passata un'eternità. E in effetti ne è trascorso davvero tanto, troppo, di tempo dall'ultima volta che gli stadi erano pieni. La nostalgia è tanta. Il calcio senza tifosi negli stadi non è lo stesso sport. E allora, per il momento, non ci resta che rievocare dolci ricordi. Come ha fatto la Lazio, attraverso il proprio profilo Instagram, ricordando la prima esultanza di Ciro Immobile sotto la Curva Nord: era il 2016, quando la storia tra l'attaccante e il club biancoceleste era all'inizio. Sotto il post, innumerevoli i commenti dei tifosi che non vedono l'ora di poter tornare ad esultare insieme ai propri beniamini.

