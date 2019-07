Lazio, Armini alla Curva Nord: "Mi manca la mia gente" - FOTO

La Lazio ha concluso il ritiro di Auronzo e ora si appresta ad affrontare la seconda parte di preparazione. Il campionato si avvicina e qualcuno non vede l'ora di tornare in campo. Nicolò Armini sul suo profilo Instagram non nasconde la sua voglia e posta una foto sotto la Curva Nord: "Mi manca la mia gente". Esplicito nella sua dimostrazione di lazialità, verso la prossima che può essere la sua stagione.

