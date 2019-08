Lazio, Berisha: “Ottimi 45 minuti oggi, felice di essere tornato in campo…”

Valon Berisha oggi è sceso in campo nell’amichevole contro l’Al Shabab, i biancocelesti si sono imposti per 5-1 e il centrocampista - attraverso un post su Instagram - ha espresso la sua soddisfazione per la sua prestazione: “Ottimi 45 minuti oggi, felice di essere tornato sul campo godendomi quello che amo fare”.

