Lazio, Berisha promette: "Tornerò presto!" - FOTO

Lazio debilitata dai tanti infortuni, ai box ci sono ancora diversi giocatori che stanno cercando di recuperare in fretta per contribuire in questo finale di stagione. Tra questi Berisha: il kosovaro non ha vissuto un'annata particolarmente fortunata all'ombra del Colosseo. Out per problemi muscolari, l'ex Salisburgo sta provando in tutti i modi a rimettersi in sesto. Su Instagram ha ribadito la sua voglia di essere di nuovo in campo, con una bevanda energetica pronta per l'uso: "Ho bisogno di questa energia, tornerò presto!". Inzaghi deve recuperare più elementi possibili: c'è una Champions League da raggiungere, una Coppa Italia da onorare.