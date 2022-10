Lazio, Cataldi pazzo di gioia: “La domenica perfetta” - FOTO

Che domenica! Non poteva essere più bella per la Lazio e la sua gente. Una giornata piena di emozioni quella appena vissuta all’Olimpico. Dall’intitolazione della Curva Sud a Tommaso Maestrelli alla vittoria schiacciante contro lo Spezia. Soddisfazioni su soddisfazioni, tanto orgoglio e passione. Ha fatto commuovere il gol di Alessio Romagnoli, ha realizzato il sogno di quando era bambino. Nessuno meglio di Danilo Cataldi lo può capire, di chi l’aquila ce l’ha cucita sul cuore e non solo sulla maglia. Con uno scatto emblematico il centrocampista ha voluto provare a descrivere le sensazioni del momento, non ha alcun dubbio che questa sia: “Una domenica perfetta”. Il messaggio prosegue poi con un grido di incoraggiamento: “Tutti uniti,avanti INSIEME”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Martusciello sui tifosi: "Ci fanno vincere 4-5 gare in più. Il loro amore ti entra dentro"

La Lazio è (ancora) on fire. E nel giorno del “Maestro”, all'Olimpico l'amore è travolgente!