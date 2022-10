Lazio, Martusciello sui tifosi: "Ci fanno vincere 4-5 gare in più. Il loro amore ti entra dentro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita tra Lazio e Spezia, Giovanni Martusciello ha parlato anche dell'apporto dei tifosi: "I tifosi sono straordinari, in casa o in trasferta. Questo entusiasmo ci fa vincere 4/5 gare in più. Noi viviamo per questa gioia. Ritrovare un campo pieno come l'Olimpico, pieno di tifosi biancoazzurri per noi che lavoriamo per la Lazio è il massimo. Lo dico non per scherzo, a volte si fa qualche battuta e subito veniamo ripresi anche dai magazzinieri che sono lazialissimi. C'è un senso di appartenenza che ti entra dentro. Vedere questa Curva così, il tifo, l'inno continuo, è da brividi".

