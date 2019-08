Lazio, da Correa alla proposta di lady Cerci: tutti gli auguri a Immobile - FT

In questa giornata di festa per tutta la famiglia Immobile, non potevano mancare gli auguri degli amici più cari. Mattia è nato. È il terzo figlio per Ciro e Jessica, il primo maschio dopo Giorgia e Michela. E per questo Federica Ricci, moglie dell'ex compagno di Immobile al Torino, Alessio Cerci, ha una proposta che riguarda anche suo figlio: “Propongo ufficialmente tra 20 anni i nuovi gemelli del gol!”. Più “classici” gli auguri degli amici della Lazio, Correa, Leiva, Caicedo (e consorte) e Acerbi, che commentano con cuori ed emoji. Nello spogliatoio certamente si terrà la vera festa a Ciro. Poi tanti altri, dagli ex biancocelesti Murgia e Lombardi, a colleghi/conterranei come Izzo, Quagliarella, Pisacane e Criscito. Passando per Gaia Lucariello (moglie di Inzaghi), Rocco Hunt e Nino D'Angelo. Senza dimenticare le migliaia di tifosi della Lazio che hanno puntualmente riempito d'affetto il loro bomber. Tutti hanno lasciato un messaggio d'auguri sotto al post con cui Immobile ha voluto dare il benvenuto al nuovo uomo di casa: “Benvenuto Mattia. Sei parte di noi...ti amiamo”. Di seguito, ecco la foto pubblicata dal 17 biancoceleste e tutti gli auguri degli amici.

