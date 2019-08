Calciomercato Lazio: addio Kolarov, il Fenerbahce punta tutto su Durmisi

Roma Caput Mundi, anche del calciomercato. Almeno per quanto riguarda il Fenerbahce. I turchi hanno bisogno di un terzino sinistro, se possibile romano d'adozione. Lo dimostrano i due nomi in cima lista del club di Istanbul che, infatti, appartengono a Roma e Lazio: Aleksandar Kolarov e Riza Durmisi. Il primo è il sogno che, come nei grandi classici, resta proibito. E il “cattivo” della storia questa volta è Fonseca. Il neo allenatore giallorosso ama lavorare con i giovani, ma non disdegna anche l'usato sicuro. Ecco perché la Roma ieri ha ufficializzato il rinnovo di Dzeko e, di fatto, bloccato la partenza di Kolarov verso la Turchia. Il serbo aveva già raggiunto un accordo con il Fenerbahce (si parlava di un biennale con opzione per il terzo anno), ma la sua società ha sempre risposto picche.

LA CHIUSURA PER IL PIANO B - L'ultimo “no” risale a ieri sera, quando Ali Koç, il presidente dei canarini, ha raggiunto la Capitale per parlare faccia a faccia con Petrachi e tentare un ultimo disperato assalto. Niente da fare. Ma mai come in questo caso il prezzo del biglietto (per Roma) potrebbe valere doppio. Vista la sua presenza nella Capitale, non è escluso che Ali Koç incontri la Lazio per definire l'acquisto del suo piano B per la fascia sinistra. Durmisi ha già parlato con il Fenerbahce e avrebbe accettato la proposta dei gialloneri. I biancocelesti, invece, sarebbero in disaccordo riguardo la formula del trasferimento. Nulla di irrisolvibile. I turchi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 4 milioni), mentre la Lazio starebbe spingendo per l'obbligo di opzione alla stessa cifra. Si tratta, anche perché - dopo aver perso Kolarov - il Fenerbahce avrà tutta l'intenzione di non lasciarsi sfuggire anche Durmisi. Da piano B a unico obiettivo, il danese è a un passo dal lasciare la Caput Mundi del calciomercato turco: direzione Istanbul.

