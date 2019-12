Lazio, dov'è la talpa che ha fatto cadere Lazzari? Cataldi e Parolo la cercano - FT

“Vai Manuel, corri Manuel. Ma che fai?!?”. La scena sarà rimasta impressa nella memoria di qualsiasi tifoso laziale. Uno dei fotogrammi indelebili della vittoria in Supercoppa. Tra tutti, di certo il più divertente. È la corsa a perdifiato di Lazzari, involato da solo verso Szczesny, che si è poi tradotta in una goffa caduta apparentemente priva di motivo. “Ma gli hanno sparato?”, avrà pensato qualcuno. No, la spiegazione è un'altra e l'ha data Cataldi nel post-partita: “Lazzari è caduto per via di un enorme buco in mezzo al campo. Purtroppo c'era una talpa che è uscita un attimo, proprio in quel momento, e che l'ha fatto cadere”. Ecco svelato l'arcano. Tanto che, come sta circolando sui social, a margine della vittoria lo stesso Cataldi - insieme a Parolo - si è offerto volontario per cercare sul campo la talpa protagonista del misfatto. Cosa non si fa per prendere in giro un amico. Di seguito, ecco la foto scattata dagli spalti del King Saud University Stadium di Riyad e poi ripresa in una storia su Intagram proprio da Cataldi.

