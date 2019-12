Lazio, ecco il discorso di Lotito nello spogliatoio prima della Juventus

LAZIO, LOTITO - Immaginate i momenti appena prima della partita, la testa bassa e la concentrazione alta. I calciatori con l'adrenalina pronta da scatenare in campo, mister Inzaghi che dispensa gli ultimi consigli. Sale anche un po' d'ansia, le motivazioni sono già alle stelle. Ma per ricevere l'ultima scarica d'energia, ecco che entra nello spogliatoio della Lazio il presidente Lotito. Poche parole, quelle giuste: "Mi state facendo sognare e altri sogni possono diventare realtà. Vincete per voi, per le vostre famiglie, per la Lazio. Andate in campo e...". Andate in campo e fate loro tanto male, per usare un eufemismo. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, ecco cosa ha detto il numero uno biancoceleste alla squadra prima di affrontare la Juventus. E i risultati ci sono stati: un'altra coppa a casa.

