Lazio, è la giornata mondiale del selfie: il club festeggia così - FOTO

La giornata mondiale del selfie. Esiste davvero, e si “festeggia” proprio oggi, 21 giugno. Quando l'estate inizia ufficialmente e contestualmente nei tifosi di calcio crescono nostalgia per la stagione appena passata, e speranze per quella che verrà. È difficile sapere cosa riserverà il futuro, impossibile tracciarne i connotati tramite una foto o un'immagine. Del passato invece sono l'unica cosa che resta, accompagnate dai ricordi. Istantanee dei tempi andati, polaroid – in questo caso – del campionato appena trascorso. Per l'occasione anche la Lazio ha voluto unirsi nel celebrare questa giornata, non restava altro che scegliere il selfie adatto. Tra la vittoria in Coppa Italia e i successi di San Siro, l'hanno spuntata due particolari immagini: si tratta dei selfie di Cataldi e Milinkovic, dopo il derby di ritorno stravinto dai biancocelesti. Sguardo fiero e simbolo del “3” con le dita per Danilo, sorriso malizioso e segno di vittoria per Sergej. Come sfondo, ovviamente, la Curva Nord. D'altronde è sempre ai piedi del tifo più caldo che si consuma ogni festeggiamento, e si scattano quindi le migliori istantanee.

LAZIO, TRATTATIVA CHIUSA PER NETO E JORDAO AL BENFICA

LAZIO, IL MILAN VA A MADRID PER CEBALLOS

TORNA ALLA HOMEPAGE