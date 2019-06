Calciomercato Lazio, dal Portogallo: trattativa chiusa per Neto e Jordão

Nei giorni scorsi era arrivata la conferma di Igli Tare, ora la trattativa per portare Pedro Neto e Bruno Jordão al Benfica può dirsi anche conclusa. Secondo quanto riportato in Portogallo dal portale A Bola, la Lazio avrebbe trovato l’accordo definitivo con il club di Lisbona per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. I due talenti arrivati in biancoceleste nel 2017 starebbero aspettando soltanto l’ultima telefonata, quella relativa alla chiusura ufficiale dell’affare. Neto e Jordão, appena rientrati in Portogallo dopo alcuni giorni di vacanza, sono infatti a disposizione per presentarsi in qualsiasi momento al da Luz, dove andranno sostenute le visite mediche e firmati i rispettivi contratti. Per il ritorno in patria ormai è tutto pronto.

