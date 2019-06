Calciomercato Lazio, blitz del Milan a Madrid: i rossoneri vogliono Ceballos

In questi anni Lazio e Milan, che sia sul campo o dietro le quinte del calciomercato, hanno vestito spesso il ruolo di rivali. La lotta per il quarto posto, le semifinali di Coppa Italia, la corte forsennata dei rossoneri per Milinkovic. Tanti piccoli tasselli a cui, nella giornata di ieri, se n'è aggiunto un altro: il Milan vuole Dani Ceballos, desiderio numero uno della nuova linea dirigenziale e accostato anche ai biancocelesti. Lo spagnolo è in rotta con Zidane, con tutta probabilità lascerà il Real Madrid. Non sono pochi i club che hanno fiutato l'affare, tra questi il primo a compiere dei passi concreti è stato proprio quello rossonero. Come riporta Calciomercato.com, nella giornata di ieri il nuovo asse formato da Maldini-Boban-Massara è volato verso la capitale spagnola per intraprendere i primi discorsi diretti con la società di Florentino Perez. Ceballos è il nome in cima alla lista, ma al momento – oltre ad aver registrato l'interesse del Milan nei suoi confronti – non ha intenzione di avviare alcuna trattativa. Prima l'Europeo Under 21, poi si parlerà di calciomercato. La Lazio sta a guardare, difficilmente affonderà il colpo senza prima vendere uno dei suoi gioielli in mezzo al campo. In caso di cessione eccellente, Ceballos fa parte dei profili da tenere in considerazione per dar via a un nuovo ciclo. Ma attenzione al Milan, l'eterna rivale che vuole bruciare sul tempo tutta la concorrenza.

