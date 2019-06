Lazio, Ceballos rompe con Zidane: "Non voglio più lavorare con te!"

È uno degli osservati speciali della Lazio, che lo tiene d'occhio anche in questi giorni in cui è impegnato negli Europei U21: d'altronde, l'unico gol che ieri la Spagna ha segnato agli azzurrini di Di Biagio l'ha firmato lui, Dani Ceballos. Il talentino iberico non piace solo alla Lazio, ma anche ad altre big come Milan, Napoli e Juventus. E la rottura definitiva con Zidane, tecnico del Real Madrid, viene accolta con un sorriso, nel Belpaese: secondo AS, la risposta del classe '96 alla comunicazione del tecnico - che l'ha escluso dal progetto madrileno - sarebbe stata lapidaria. "Non c'è problema, mister. Neanche io volevo continuare con lei", avrebbe detto. Uno sviluppo destinato a intrigare non poco le dirigenze italiane, Lazio compresa. E con lei, le altre società rimaste alla finestra, come il Tottenham e il Betis: occhi su Ceballos, sarà il nome da tenere d'occhio in questa finestra di calciomercato.

EUROPEI U21, IL GOL DI CEBALLOS ALL'ITALIA

CEBALLOS PIACE MA C'E' CONCORRENZA

