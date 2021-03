Lazio, Escalante: "Orgogliosi di questa strada, continuiamo a combattere" - FOTO

La Lazio è stata eliminata dalla Champions League ma lo ha fatto comunque a testa alta. La squadra di Inzaghi ha lottato con orgoglio contro i campionissimi del Bayern Monaco. Adesso per i biancocelesti è tempo di combattere in campionato per far si che anche il prossimo anno si possa calcare questo prestigioso palcoscenico. Queste le parole di Gonzalo Escalante in merito al match di ieri: "Orgoglioso di questa squadra, testa alta e continuiamo a combattere".

Pubblicato 18/03/21

