Lazio, finito il ritiro di Auronzo: il post social di Patric - FOTO

Si è concluso oggi il ritiro di Auronzo di Cadore con la Lazio che ha fatto rientro nella Capitale. I calciatori hanno riabbracciato le proprie famiglie. Adesso qualche giorno di riposo prima di ritrovarsi a Formello per preaparare intensamente la nuova stagione. Patric ha tirato le somme dopo le fatiche del ritiro in Veneto. Il difensore spagnolo, schierato da Sarri come centrale nella difesa a 4 durante le amichevoli, ha pubblicato sui social una gallery di scatti dallo Stadio Zandegiacomo. Dalle foto si intravede il tanto lavoro fisico e soprattutto tattico svolto con il Comandante.