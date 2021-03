Lazio, i biancocelesti sono atterrati a Monaco - VIDEO

La Lazio è pronta ad affrontare il Bayern Monaco nella gara di ritorno, valida per gli ottavi di Champions League, in programma domani alle 21:00 all'Allianz Arena. L'impresa è quasi impossibile ma i ragazzi di Inzaghi scenderanno in campo onorando al meglio la competizione. Intanto i biancocelesti sono atterrati in terra tedesca come dimostra il video pubblicato sui social dalla società.

