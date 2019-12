Lazio, il dolce risveglio dei campioni di Supercoppa sui social - FOTO

È un dolce risveglio quello dei giocatori della Lazio, che probabilmente stanotte di ore ne avranno dormite molto poche. Si ricomincia subito a postare sui social la soddisfazione per la Supercoppa vinta contro la Juventus: c'è il capitano Senad Lulic che pubblica le immagini dei festeggiamenti senza commentarle, come se ne avessero bisogno; c'è Luis Alberto, che celebra la coppa insieme alla moglie. E ancora soddisfazione anche per Lazzari, che bacia la coppa e scrive "Forza Lazio", mentre si aggiunge ai festeggiamenti anche Adekanye, che dà il buongiorno ai tifosi biancocelesti con il trofeo tra le braccia. Insomma, una giornata dolce che durerà a lungo.

