Lazio, il ritorno di Berisha: "Accidenti quanto mi sei mancato..." - FOTO

La Lazio ha di nuovo la freccia Valon Berisha nel suo arco. Il centrocampista ex Salisburgo è sceso in campo ieri con la maglia biancoceleste in amichevole e oggi sarà impegnato nell'allenamento a Marienfeld. Non vedeva l'ora di rientrare il numero 7, come scrive su Instagram: "Accidenti quanto mi sei mancato. Amo il gioco del calcio". Berisha vuole mettersi i problemi alle spalle e dimostrare anche con la Lazio il buono fatto vedere in Austria.

