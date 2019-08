RITIRO LAZIO GIORNO 2 - La Lazio a Marienfeld: nel pomeriggio il primo allenamento

MARIENFELD - La Lazio è all’Hotel Klosterpforte. Dopo l’arrivo in Germania di ieri e l’amichevole alla Benteler Arena, la squadra ha passato la notte a Paderborn. In mattinata il trasferimento nel quartier generale del ritiro in autobus. Sistemazione nelle stanze, pranzo e nel pomeriggio prima seduta di allenamento sui campi adiacenti alla struttura alberghiera. La Lazio rimarrà qui sino al 9 agosto. Poi volo per Vigo, Spagna, per giocare l’amichevole contro il Celta.

