Lazio, Immobile si gode l’amore della famiglia: “La mia felicità” – FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

A distanza di qualche giorno dalla gara contro la Macedonia del Nord, Ciro Immobile ha lasciato il ritiro della Nazionale e ha fatto rientro nella Capitale. Non prenderà parte all’amichevole contro la Turchia e sarà quindi a disposizione, già da oggi, di mister Sarri iniziando così la preparazione in vista della prossima gara contro il Sassuolo. Prima di aggregarsi alla squadra per la ripresa degli allenamenti però il bomber biancoceleste si sta godendo l’amore della sua famiglia, il suo posto sicuro. Lo testimonia uno scatto condiviso da lui stesso tramite il profilo Instagram, una foto dei suoi figli e sotto la dedica speciale: “La mia felicità”.

