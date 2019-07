Lazio, Jony diventa padre per la seconda volta: il commento di Luis Alberto - FT

Manca ancora l'ufficialità, dovrebbe arrivare a breve, poi Jony diventerà un nuovo giocatore della Lazio. Nel frattempo, lo spagnolo ha già coronato questa estate con il giorno più bello della sua vita: quello della nascita di sua figlia, Daniela, venuta al mondo poco fa. È la secondogenita di casa Rodrìguez, la sorellina della piccola Valeria. L'esterno del Malaga ha pubblicato la foto con in braccio la piccola da qualche minuto sul proprio profilo Instagram e, tra i commenti, spicca anche quello di un suo futuro compagno di squadra e connazionale. È Luis Alberto, che ci teneva a fargli i complimenti per la bella notizia. Nell'attesa di duettare insieme sul campo, quindi, El Diez della Lazio ha già allacciato i rapporti con l'ex Alavès. Anche se al momento tutto tace, almeno una cosa si può considerare ufficiale: Jony è diventato papà per la seconda volta. Di seguito, ecco la foto e il commento.

