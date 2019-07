Lazio, Acerbi l'indistruttibile: allenamento a 40° sotto il sole - VIDEO

Se non fosse stato per quel rosso, ingiusto, rimediato contro il Napoli e la conseguente squalifica per il match contro la Juventus, la scorsa stagione Francesco Acerbi avrebbe giocato tutti i 90 minuti di tutte le partite della Lazio. Un leone, in tutti i sensi, che trova il suo segreto nella professionalità e nell'allenamento continuo: “40° ma non si molla”, scrive Ace sul proprio profilo Instagram. È la didascalia di un video in cui il 33 biancoceleste continua ad allenarsi sotto il sole cocente. D'altronde, la savana è il suo habitat naturale, per il leone faticare in queste condizioni è ormai un gioco da ragazzi. Di seguito, ecco il video pubblicato sulla sua pagina Instagram.

