Lazio, Lukaku sta tornando in forma: "Sensazioni positive" - FOTO

E chissà, potrebbe essere l'acquisto in più per la prossima stagione della Lazio. Jordan Lukaku ha dovuto ricominciare, di nuovo, da zero. A gennaio la sua cessione al Newcastle era cosa fatta, ma i gravi e continui problemi al ginocchio hanno fatto saltare la trattativa e costretto il belga sotto i ferri. Stagione finita a gennaio, e forse mai cominciata, adesso le cose dovranno cambiare. La Lazio gli darà una seconda chance, per lui sarà decisivo il ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco perché Lukaku si sta già allenando duramente, come dimostrano le stories che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Le mie gambe stanno tornando alla loro taglia ideale ma, cosa più importante, anche la mia forza che se n'era andata ora sta tornando. Non ci sono ancora, ma inizio a sentirmi meglio”. Sensazioni positive, dunque, Lukaku ha voglia di tornare a correre per la Lazio. Il suo obiettivo è quello di farsi trovare pronto tra 10 giorni, vietato mollare. Di seguito, ecco le foto delle sue stories.

LAZIO, FOCUS SU ADEKANYE

LAZIO, ACERBI L'INDISTRUTTIBILE

TORNA ALAL HOMEPAGE