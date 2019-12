Lazio - Juventus, Cucchi: "Inzaghi ha costruito una squadra, Sarri ancora no"

Dalla Prima della Scala a Lazio - Juventus. Il sabato sera di Riccardo Cucchi non è stato dei più noiosi, né dei meno spettacolari. L'impegno a teatro ha però impedito all'ex radiocronista di godersi il primo tempo del big match dell'Olimpico (rimedierà): "Ho visto solo il secondo tempo. Bella Lazio e Juventus decisamente sotto tono. Luis Alberto ancora una volta fantastico. Inzaghi ha costruito una squadra. Sarri ancora no. La qualità dei singoli da sola può non bastare", ha scritto sul proprio profilo Twitter. Poi dopo una nottata di riflessione e rewatch dell'inter sfida, Cucchi ha chiosato così: "Ieri sera mi sono goduto una splendida Tosca e poi il secondo tempo di LazioJuve. Ora ho visto anche il primo, registrato. Ottima juve nei primi 45 minuti ma non l'ha chiusa. L'ha chiusa la Lazio nel secondo con una Juventus più sottotono. La Lazio si conferma, Juventus forte".

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - JUVENTUS

LUIS+SERGEJ: LA COPPIA D'ORO DELLA LAZIO

TORNA ALLA HOMEPAGE