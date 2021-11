Lazio, l’Europa League esalta Felipe Anderson sui social - VIDEO

Giovedì la Lazio giocherà a Mosca contro la Lokomotiv, gara valida per la quinta giornata della fase a giorni di Europa League. Sarà una gara importante per i biancocelesti che dovranno cercare di conquistare tre punti fondamentali per la qualificazione. In attesa del match la Uefa Europa League, tramite i canali social ufficiali ha condiviso un video: protagonista Felipe Anderson e le sue perle in campo nella precedente gara contro i russi. Quando il brasiliano si accende in campo non ce n’è per nessuno, sarà fondamentale in campo giovedì nella speranza che possa replicare le sue buone prestazioni e aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo.

