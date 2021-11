Calciomercato Lazio, due innesti per Sarri. E sulle uscite...

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto a ridosso dell'apertura della sessione invernale. Manca poco più di un mese alla finestra di gennaio e Sarri e Lotito stanno già discutendo le strategie della Lazio. Il tecnico, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha chiesto due rinforzi al presidente: un terzino sinistro e un attaccante, possibilmente in grado di ricoprire il ruolo di esterno ma anche di prima punta per sostituire Immobile all'evenienza. Non è chiaro se la società o accontenterà, le disponibilità economiche sono limitate e molto dipenderà anche dalle cessioni.

USCITE - Sfoltendo un po' la rosa la Lazio riuscirebbe a creare spazio per i nuovi acquisti ma soprattutto a crearsi un piccolo tesoretto da poter reinvestire. Sulla lista dei partenti c'è Vavro, per lui si cercherà una squadra all'estero e l'Huesca, che lo prese in prestito l'anno scorso, potrebbe essere un'opzione. Davanti va sciolto il nodo Muriqi, da capire se partirà a gennaio in prestito o si aspetterà giugno per una cessione a titolo definitivo. La Lazio valuta Angileri, 27enne del River Plate, e Botheim, classe 2000 del Bodo Glimt, per sostituirlo.