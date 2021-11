Napoli, Spalletti sulle assenze: "Bisogna essere pronti, la rosa è ampia"

Momento difficile per il Napoli. Sembrava andare tutto per il verso giusto ai partenopei, poi le positività al Covid-19 e gli infortuni, ultimo quello di Insigne, hanno messo in salita il percorso della squadra di Spalletti. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa cercando di reagire ai primi intoppi: "Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario. Aspettavo con una certa impazienza questi colpi di difficoltà. Anche quando va tutto bene, bisogna sempre essere pronti. Abbiamo una rosa ampia specie in attacco, è il momento di sfruttarla al meglio. Ci faremo carico ognuno per un pezzettino di questa responsabilità per far bene".

MERTENS - Una soluzione in attacco che sta prendendo piede è quella di inserire dal primo minuto Dries Mertens, sia contro lo Spartak Mosca che con la Lazio. su questa opzione il tecnico ha detto: "Mertens è un calciatore importante che ho a disposizione, rientra tra le valutazioni della gara di domani, visto che anche domenica avremo una partita importante"

ROSA COMPETITIVA - "Abbiamo una rosa competitiva, il presidente questa estate è stato lungimirante a tenere calciatori importanti come Petagna e Ounas, che però non abbiamo a disposizione per un infortunio in nazionale. Abbiamo la possibilità di sostituire i giocatori che mancano. Il paradiso è nascosto dietro alle difficoltà. Le vogliamo affrontare e non giriamo la testa. Anche all’inizio avevamo diversi infortunati, come Mertens e Demme. E avevamo fatto quello che dovevamo fare. È una rosa ampia e giusta per poter sopperire anche a queste situazioni. Ghoulam sta tornando bene, Malcuit è tornato a disposizione”.

OSIMHEN - "Spero di avere di nuovo a disposizione Osimhen per la partita contro il Milan del 19 dicembre. I medici mi hanno detto che non è un intervento che vieterà di riaverlo tra 3-4 partite".