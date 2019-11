Lazio, l'Europa League mette in vetrina i campioni del passato: “Chi preferite?” - FOTO

LAZIO SOCIAL - A cavallo degli anni 2000, la Lazio è stata una super potenza del calcio internazionale. Uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e la finale di Coppa Uefa hanno attirato le attenzioni di tutto il mondo sul club biancoceleste. A distanza di anni, la pagina italiana dell'Europa League ha chiesto ai propri follower di scegliere il preferito tra sette campioni che hanno indossato la maglia con l'aquila sul petto.Da Veron a Crespo, passando per Mihajlovic, Salas, Nedved, Nesta e Simeone si può votare nei commenti. Una scelta difficile per la qualità dei calciatori e per quello che hanno dato alla società capitolina. Voi chi preferite?

LAZIO, PARLA L'AD MACRON PAVANELLO: MAGLIA DEI 120 ANNI?...

FORMELLO - Lazio, Immobile ok Marusic ancora no. Inzaghi premia la squadra

TORNA ALLA HOMEPAGE