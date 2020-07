Lazio, la carica social del Tucu Correa: "Daje!" - FOTO

Non sarà in campo domani, l’infortunio rimediato contro il Milan lo terrà fuori dal campo ancora per un po’. Il Tucu Correa manca alla Lazio, soprattutto in questo estremo momento di difficoltà che sta vivendo la squadra di Inzaghi. Domani la squadra dovrà rialzare la tesa a partire dal match contro l’Udinese. Così l’argentino ha voluto caricare l’ambiente sui social: “Daje Lazio”.