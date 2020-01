Lazio, la famiglia Klose con Fedez e Ferragni a cena da Salt Bae - FOTO

Nel cuore dei tifosi della Lazio Miro Klose avrà sempre un posto speciale. In tanti hanno inserito il tedesco tra i giocatori più importanti del decennio appena concluso a dimostrazione che i 5 anni nella Capitale hanno lasciato un segno indelebile. L'attuale tecnico delle giovanile del Bayern si sta ancora godendo le vacanze e a Dubai ha avuto una serata particolare. Come pubblicato dalla moglie Sylwia sui suoi canali social, tutta la famiglia è andata a cena nel ristorante del famoso Salt Bae dove ha incontrato Fedez e Chiara Ferragni. Una serata di svago e riposo per ricaricare le batterie. Tra poco Miro tornerà in Baviera per lavorare con i suoi ragazzi e a quel punto si farà sul serio.

