Lazio, la società celebra Immobile, Correa e Luis Alberto: "Che trio!" - FT

La Lazio è tornata a vincere battendo per 0-2 il Crotone in una partita complicata e caratterizzata da un terreno difficilissimo, al limte del praticabile. In campo anche i tre tenori: Immobile, Luis Alberto e Correa che oggi hanno fatto nuovamente la differenza. L'attaccante e l'argentino che le due reti e lo spagnolo rispondendo sul campo a quanto accaduto questa settimana. La Lazio li ha celebrati con un post social: "Che trio!".

