Lazio, la società celebra la tripletta di Immobile: "Immagini che portano buonumore" - FOTO

Un sabato perfetto quello della Lazio che nella prima stagionale allo stadio Olimpico davanti ai propri tifosi ha battuto lo Spezia imponendosi per 6-1 portando a casa la seconda vittoria in due giornate. Splendida anche la tripletta firmata da Ciro Immobile che in 45 minuti ha praticamente deciso il match. La società ha voluto festeggiare l'inizio della settimana proprio con una foto del bomber, già a quattro reti in due gare, e la didascalia: "Immagini che possono portare buonumore...".

