Lazio, la società celebra Luis Alberto: "Con lui è tutto più MAGIC!" - VIDEO

Solo dieci giorni dopo l'operazione all'appendicite Luis Alberto è tornato in campo contro l'Atalanta e ha sfoderato un'altra prestazione da ricordare. Lo spagnolo è sempre più importante nello scacchiere di mister Inzaghi e non a caso il suo soprannome è Il Mago proprio perché sfodera dal cilindro giocate da ricordare come quella contro i bergamaschi fermata solo dalla parata di Gollini. La società ha voluto celebrarla con un video e la didascalia: "Con Luis Alberto è tutto più MAGIC".

