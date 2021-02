Lazio, Lotito mette il rinnovo di Inzaghi sul tavolo: oggi incontro a Formello

Questa volta ci siamo, il rinnovo di Simone Inzaghi è pronto o meglio il presidente Lotito ha messo sul tavolo la proposta e attende le decisioni del mister, se possibile in tempi brevi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei da parte del numero uno biancoceleste la proposta è decisa: contratto triennale che parte da una base di 2,5 milioni di ingaggio che possono diventare 2,7 se la Lazio dovesse entrare tra le prime sei e che arriverebbe a 2,9 in caso di piazzamento Champions. Questa la base per ogni anno di contratto fino alla scadenza con l'opzione di prolungare fino al 30 giugno 2024. Un minimo quindi di 7,5 milioni fino ad arrivare a 9 in tre anni, una bella proposta visti anche i tempi che corrono causa Covid.

Da decidere ancora i compensi dello staff ma oggi Lotito potrebbe fare un' incursione a Formello ed è possibile che si chiuda definitivamente, al massimo potrebbe esserci un altro incontro nella giornata di domani a Villa San Sebastiano. La palla quindi passa nelle mani del tecnico legato da un amore indissolubile con questa società iniziato nel 1999 da calciatore e ancora in corso. In fondo lo ha ribadito anche ieri il presidente nella presentazione di Carolina Morace, non c'è nessun appuntamento, i rapporti tra lui e Simone sono ottimi in campo e fuori. La firma è il suggello finale e le prossime 48 ore potrebbero portare alla fumata bianca.

Lazio, sorpresa Akpa-Akpro: la società gli ritocca l'ingaggio

PRIMAVERA - Atalanta - Lazio, in scena gli ottavi di Coppa Italia: l'anteprima del match

TORNA ALLA HOME