PRIMAVERA - Atalanta - Lazio, in scena gli ottavi di Coppa Italia: l'anteprima del match

Al via gli ottavi della Primavera Tim Cup. La Lazio di Menichini ha iniziato il 2021 con due sconfitte amare contro Milan e Juventus. Zero gol segnati, cinque subiti, numeri che preoccupano e non poco. L'assenza di Raul Moro continua a pesare e a farsi sentire. La Lazio incontrerà a Bergamo l'Atalanta campione d'Italia e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. Questi gli altri scontri in programma: Roma-Hellas Verona; Cagliari-Bologna; Empoli-Spal; Genoa-Parma; Juventus-Sampdoria; Fiorentina-Milan e Inter-Crotone, la cui vincente affronterà la vincente di Atalanta-Lazio. Menichini con gli uomini contati fa spazio a Gabriel Pereira in porta. Per lui sarà l'esordio in biancoceleste, dopo il predominio di Furlanetto. Chance dal primo minuto per il nuovo acquisto Guerini, davanti invece a guidare l'attacco tocca ad Etienne Tare.

Ottavi Primavera Tim Cup

Mercoledì 3 febbraio 2021, ore 13.30

Atalanta - Lazio

Probabili formazioni

ATALANTA (4-3-1-2) - Gelmi; Renault, Scalvini, Cittadini, Ceresoli; Sidibe, Panada, Gyabuaa; Vorlicky; Kobacki, Rosa. A disp. Dajcar, Scanagatta, Hecko, Grassi, Ghislandi, Berto, Zuccon, Olivieri, Mediero, De Nipoti, Ngock Italen. All. Brambilla.

LAZIO (4-3-1-2): G. Pereira; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A.Marino, Czyz; Guerini; Castigliani, Tare. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Adeagbo, Floriani Mussolini, Ferrante, T. Marino, Zaghini, Shehu, Nimmermeer. All.: Menichini.

