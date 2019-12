Lazio, Leiva dalle Maldive a Formello: “Si torna al lavoro” - FOTO

Una cosa in comune, le Maldive e Formello, alla fine dei conti ce l'hanno. Spiagge bianche, acque limpide e celesti. I colori del cielo sopra Roma negli ultimi 10 anni, i colori della Lazio che riaccoglierà a braccia aperte - come i cancelli del Fersini - i suoi ragazzi questo pomeriggio alle 15. Tra loro non può mancare un prontissimo Lucas Leiva: “Giorni indimenticabili con amici e famiglia” - scrive su Instagram il brasiliano - “Adesso si torna al lavoro”. C'è voglia di Lazio, voglia di biancoceleste. Un saluto alle Maldive, ma è tempo di ricominciare a correre in Serie A.

