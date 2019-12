Lazio, Tare: "Vavro e Berisha vanno aspettati. Rinnovo di Luis Alberto? Quando avremo novità lo diremo"

Non è riuscito a portare a casa dai Globe Soccer Awards il premio come miglior direttore sportivo dell'anno, ma Igli Tare non può non essere soddisfatto del suo 2019 e di quello della Lazio. Come riporta Radiosei il ds biancoceleste, intervenendo a margine dell'evento a Dubai, ha definito questa la Lazio del futuro, risultato del lavoro complessivo di tutti i componenti della società, ma non ci si monta la testa: l'obiettivo era e rimane la qualificazione in Champions League, con il mantra del "rimanere umili" per tenere i piedi per terra. Ma non solo risultati, Tare viene ovviamente incalzato anche sul fronte mercato che, come ha ribadito più volte, a gennaio non propone grandi occasioni. Sull'interesse dei grandi club in merito alle stelle della rosa il ds laziale dice che per puntare in alto è importante non rompere gli equilibri di una squadra in questo momento completa, mentre sull'atteso rinnovo di Luis Alberto non si sbilancia: quando ci saranno novità saranno comunicate. Capitolo Vavro e Berisha: "Nel calcio bisogna pazientare e aspettare i giocatori, soprattutto se sono alla prima esperienza nel campionato italiano. A Roma invece si tende spesso a criticare, a mettere in dubbio il valore dei calciatori, salvo poi ricredersi". Infine, sull'eventualità di un prolungamento del proprio contratto come ds alla Lazio, il commento è: "Abbiamo parlato poco di futuro e molto di presente. C'è ancora tanto da fare e dobbiamo andare avanti così. Guai a montarsi la testa".

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SPAL INSISTE PER BERISHA

LAZIO, OGGI LA RIPRESA A PORTE APERTE A FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE