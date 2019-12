Calciomercato Lazio, la Spal insiste per Berisha. E se parte Kurtic...

Il calciomercato invernale è pronto ad aprire i battenti. In casa Lazio ci sarà molto lavoro per Igli Tare, soprattutto in uscita. Sono molti i calciatori che cercheranno sistemazione altrove. Tra questi potrebbe esserci Valon Berisha. Arrivato nell'estate del 2018, il kosovaro non è riuscito a esprimersi come aveva fatto con la maglia del Salisburgo. Tra infortuni ed errori grossolani, il numero sette non ha mai convinto definitivamente. La società, però crede molto in lui e potrebbe anche decidere di concedergli altri sei mesi di tempo sperando che il giocatore possa sbloccarsi. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per lui. Su Berisha si sono mosse Brescia, Verona e Spal. Gli emiliani, che sembravano più indietro nella corsa al calciatore, potrebbero tornare prepotentemente in corsa. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti, il club di Ferrara avrebbe pensato proprio a Valon per rinforzare la linea mediana. La situazione potrebbe subire un'ulteriore accelerazione qualora il Genoa riuscisse a chiudere la trattativa con gli emiliani per portare in Kurtic in Liguria. In quel caso la squadra di Semplici dovrebbe sostituire una pedina dello scacchiere e l'uomo scelto dovrebbe essere proprio Berisha. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, ma la Spal è tornata prepotentemente in corsa per il ragazzo di Malmoe.

