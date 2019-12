Calciomercato Lazio, passi avanti per il rinnovo di Luiz Felipe: le ultime

La Lazio prova a blindare Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, dopo un mese complicato tra ottobre e novembre, si è ripreso la maglia da titolare. Il numero 3 biancoceleste ha lasciato le briciole ai colleghi di reparto e ha formato un collante perfetto con Acerbi e Radu. Le super prestazioni contro la Juventus, in campionato è arrivata anche la soddisfazione del gol, gli hanno regalato la copertina e gli applausi del popolo laziale. La società segue da vicino la crescita del difensore brasiliano classe 1997. Inzaghi stravede per lui e anche Tare e Lotito lo ritengono "una loro creatura". L'obiettivo comune è quello di andare avanti insieme e per questo bisogna ritoccare e allungare il contratto in scadenza nel 2022. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore guadagna circa 800 mila euro a stagione e vorrebbe un sostanzioso ritocco dell'ingaggio. Le prime richieste di Luiz Felipe, però, sono sembrate troppo esose e la trattativa ha subito un primo stop nei mesi scorsi. Nelle ultime settimane, però, ci sarebbero stati importanti passi in avanti. Le parti vorrebbero venirsi incontro visto che è interesse comune proseguire il percorso insieme. A inizio 2020 sono attese novità con il difensore che sogna di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con il suo Brasile con in tasca il nuovo contratto con la Lazio.

