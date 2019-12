FORMELLO - Lazio, la ripresa oggi alle 15: cancelli aperti ai tifosi

Volge al termine la settimana di riposo concessa da Inzaghi alla squadra in occasione delle festività natalizie. Come annunciato sul sito ufficiale, la Lazio tornerà a lavorare a Formello oggi alle ore 15. Durante la seduta i cancelli saranno aperti e i tifosi potranno assistere direttamente dagli spalti del campo Fersini. L'entusiasmo della gente per la vittoria della Supercoppa Italiana accompagnerà l'inizio della preparazione della partita di Brescia, in programma domenica 5 gennaio 2020 alle 12,30.

Pubblicato il 29/12 alle ore 21:43

