Calciomercato Lazio, Caravello: "Cipriano, difficoltà normali. Kiyine e Jallow? Li lascerei a Salerno"

Manca poco ai botti di capodanno, all’ingresso dell’anno nuovo, di un 2020 che si preannuncia intenso per la Lazio e il calcio in generale. Ci saranno gli Europei, per esempio, competizione che è spesso motore per trattative che coinvolgono giocatori desiderosi di trovare maggior spazio nel club e non perdere così il treno della nazionale. Già, il mercato, fiera di sogni e aspettative che terrà banco per tutto il mese di gennaio e ha già dato i primi segnali di vita regalando al Milan il ritorno di Ibrahimovic col carico d’interrogativi che ne consegue: riuscirà Ibra a dare una mano a Pioli e a una squadra apparsa fragile e con poca personalità? E la Lazio cosa farà? Lavorerà principalmente in uscita. Questo è chiaro. E in entrata si vedrà se portare qualcuno nella Capitale, magari da Salerno elementi come Jallow e/o Kiyine. Nelle rotazioni di mercato difficilmente entreranno Gustavo Cipriano e Luca Germoni. Il primo, nonostante qualche difficoltà d’ambientamento, è un giocatore su cui la Lazio punta e nella seconda parte di stagione avrà il compito di superare questi problemi che sono poi tipici per un ragazzo giovane che arriva dall’altra parte del mondo. Germoni invece a Castellammare di Stabia sta trovando la sua dimensione. Come conferma l’agente, Danilo Caravello, in esclusiva ai microfoni de lalaziosiamonoi.it

L’ambientamento per Cipriano non è stato semplice e nelle ultime settimane è scivolato indietro nelle gerarchie di Menichini. Lei è ancora convinto che sia comunque un ragazzo sul quale puntare? “Direi che soprattutto in quest’ultimo periodo dell’anno il percorso di Cipriano non è stato dei più semplici per problemi di ambientamento tattico al nostro calcio e per scelte tecniche che non lo hanno visto protagonista. Resto però convinto che soltanto con il lavoro si può uscire da queste situazioni calcistiche e che Cipriano rimanga un calciatore di prospettiva sul quale vale la pena continuare a lavorare”.

Come sta andando l'esperienza di Germoni alla Juve Stabia? “Germoni si trova molto bene a Castellammare con la Juve Stabia, dove viene considerato un calciatore importante e di prospettiva che deve lavorare giorno dopo giorno per continuare a migliorarsi. Specialmente in quest’ultimo periodo, il Mister lo sta stimolando in maniera particolare per vedere ulteriori miglioramenti. Nonostante ciò la Juve Stabia si sta rivelando una scelta azzeccata per la crescita di Luca”.

Si parla di Kiyine e Jallow in ottica Lazio per gennaio. Pensa siano giocatori adatti alla Serie A e al livello dei biancocelesti? “Nonostante stiamo parlando di ottimi profili, non li ritengo pronti per entrare nella rosa della Lazio con l’obiettivo di fare qualche partita in Serie A. E lo dico non soltanto per loro, ma per molti altri calciatori che in passato hanno già fatto questo percorso giocando poco o nulla”.

A gennaio si aspetta colpi importanti? Le big si rinforzeranno o sarà un mercato interlocutorio? “Il mercato di Gennaio è di base un mercato interlocutorio rispetto a quello estivo e, come tutti gli anni, mi aspetto colpi mirati tipo Ibra al Milan, Vidal e Darmian all’inter e poco altro di così importante”.

