Calciomercato Lazio, ipotesi Salernitana per Adekanye: i dettagli

Movimenti in uscita e piccoli aggiustamenti in entrata, meglio se soluzioni interne. Il calciomercato di gennaio della Lazio sarà probabilmente strutturato in questo modo. Con la Salernitana che, per forza di cose, diventa un polo importante dal quale attingere e sul quale fare affidamento per la crescita dei giovani. Tra questi potrebbe esserci anche Bobby Adekanye. Secondo Tuttosalernitana.com, l'ex Primavera del Liverpool sarebbe al centro dei discorsi di Lotito e Tare. La Lazio, data anche l'eliminazione dall'Europa League, sta valutando di cederlo in prestito. Bobby ha bisogno di giocare, mettere minuti nelle gambe. Cosa che con il solo impegno del campionato Inzaghi non può garantirgli. Ecco perché, come vi avevamo anticipato un paio di giorni fa, una delle ipotesi percorribili sarebbe quella di “scambiarlo” con Jallow. L'attaccante dei granata è in rotta con la tifoseria e rappresenterebbe un profilo più pronto per la Serie A. Una quarto attaccante su cui puntare con maggiore convinzione, certamente - visti i 24 anni d'età e la grande esperienza in Serie B - meno acerbo di un Adekanye alla prima stagione da calciatore professionista. A Formello si riflette. Uno scambio di questo tipo potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

