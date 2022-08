Lazio, Leiva risponde a Marcos Antonio: le parole dell'ex commuovono

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Lucas Leiva lascia lo scettro del centrocampo a Marcos Antonio e saluta la Lazio. Il centrocampista brasiliano ha disputato la sua ultima stagione con la maglia biancoceleste dopo 5 anni di giocate e qualità in mezzo al campo. A dare il cambio è stato Marcos Antonio, arrivato in questa finestra di calciomercato estiva e sin da subito si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche che rispecchiano maggiormente il gioco e la filosofia di Maurizio Sarri. Oggi c'è stata la sua presentazione davanti la stampa in conferenza e in particolare, ha dichiarato che si ispira molto a Lucas Leiva "per come aiutava la squadra, lavorerò proprio per questo". Nel giro di poche ore, la risposta è arrivata anche alle orecchie dell'ex giocatore della Lazio che tramite il proprio account Twitter ha scritto: "In bocca al lupo @M88Marcos. Sono sicuro che farà bene".