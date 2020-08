Lazio, Luiz Felipe ad Auronzo e Correa a Roma. Il 'Tucu': "Mi manchi" - FOTO

Non ha ancora raggiunto i suoi compagni ad Auronzo di Cadore e la distanza dalla squadra si fa sentire. Il 'Tucu' Correa si sta comunque allenando a Roma in attesa di poter partire per il Veneto, ma soffre la lontananza soprattutto da uno dei biancocelesti. Si tratta di Luiz Felipe, il quale ha postato sul proprio profilo Instagram una foto del primo giorno di allenamento in ritiro, sotto alla quale è arrivato puntuale il commento dell'argentino: "Mi manchi". Ecco la foto.

