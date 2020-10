Lazio, Luiz Felipe: "Non potevo immaginare un ritorno più bello" - FT

Più di un mese ai box, una stagione iniziata in salita per Luiz Felipe. Oggi mister Inzaghi l'ha mandato in campo dal primo minuti con un solo allenamento ma il brasiliano è stato protagonista di una gara perfetta. Uscito stremato dai crampi mette lo zampino nella seconda rete della Lazio, autogol poi assegnato a Hitz. Queste le sue parole affidate ai social: "Dopo tanto tempo lontano dal campo, non potevo immaginare un ritorno più bello. Da quando ero bambino avevo il sogno di giocare la Champions e finalmente sono riuscito a realizzarlo con questa squadra magnifica. Sono molto felice di aver contribuito a questa vittoria importante. Il peggio è passato, ora pensiamo anche al campionato e a fare una grande stagione!".

