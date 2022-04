Lazio, Marusic gioisce sui social per il gol: “Sono molto contento” e il club... – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Tra i protagonisti indiscussi del match di ieri contro il Genoa c’è sicuramente Adam Marusic. Il montenegrino è stato autore di una grande prestazione ma soprattutto della rete che ha sbloccato il risultato. È stato lui a portare in vantaggio i biancocelesti, aprendo le marcature tracciando la strada per quel che è avvenuto poi. Si è preso un po’ di tempo per realizzare il tutto prima di lasciarsi andare e condividere la sua gioia anche sui social. Lo testimonia il suo ultimo post su Instagram, alcuni scatti dell’azione del gol e poi il messaggio: “Molto contento per il gol e per la bella vittoria!”. Anche la società ha voluto celebrarlo dedicandogli un post tramite i canali social ufficiali, “Niente può fermare Adam” è la didascalia che accompagna il video.

