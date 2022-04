Lazio, contro il Genoa nuovo traguardo per Milinkovic: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

La vittoria di ieri contro il Genoa è stata fondamentale per i ragazzi di Sarri, ora sempre più carichi e determinati per il raggiungimento dell’obiettivo Europa. Una domenica da incorniciare non solo per Ciro Immobile, autore della tripletta, e Adam Marusic che ha realizzato il primo gol stagionale ma anche per Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista ricorderà con piacere questo successo. Come riporta l’agenzia ufficiale il Sergente ha raggiunto la 150° vittoria in biancoceleste in 288 presenze ma non è tutto. Analizzando alcuni dati relativi alla sfida si evince che il serbo è stato il giocatore in assoluto che ha percorso più km in campo: 11,594. Un vero stacanovista.

