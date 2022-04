Lazio, Parolo sulla tripletta di Immobile: "Per me non è una novità"

Fonte: Dazn

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di Sunday Night Squadre su Dazn, Parolo ha scelto e commentato i protagonisti della 32esima giornata di campionato. Per la rubrica "Marco bene, Marco male", l'ex centrocampista della Lazio ha individuato Ciro Immobile come il giocatore di questo turno di campionato: "Fa tripletta e abbatte tutti i record. Continua ad andare avanti e a spingere. Fa tre gol da attaccante vero, tutti e tre diversi. Il primo a incrociare da dentro l'area, il seciondo di rapina su ribattuta e il terzo salta il difensore e calcia sul palo lungo. Lo conosco e per me non è una novità".