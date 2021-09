Lazio - Roma, lady Immobile scatenata all'Olimpico dopo la vittoria - FOTO

Il derby è una gara a parte si sa e per chi vive nella Capitale lo sa bene. Lo sa anche Jessica Melena che ormai è stata adottata dalla città e vive il derby da vera tifosa laziale. Non poteva mancare il suo sostegno al marito, Ciro Immobile. Lei che lo segue ovunque non poteva non essere presente sugli spalti dell'Olimpico nel giorno del derby. A testimoniarlo le sue storie su Instagram in cui intona l'inno biancoceleste accompagnata dal papà e dal cognato, fratello di Immobile. Scrive: "Sono stonata come na campana, scusate". Con lei suo fratello Luca, il padre e Luigi, fratello di Ciro scatenati al termine della sfida sulle note dell'inno biancoceleste.